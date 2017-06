Intelligenter Lautsprecher von Apple: Siri soll Amazons Alexa Konkurrenz machen

Apple stellte den "Homepod" diesen Montag in Kalifornien vor. | Justin Sullivan via Getty Images

Apple hat neue Produkte vorgestellt

Der intelligente Lautsprecher "Homepod" wird mit der Assistentin Siri ausgerüstet sein

Apple greift so Amazon mit dessen Erfolgsprodukt Amazon Echo an

Der Technologie-Gigant Apple greift Amazon an: Der Konzern, der mit Hits wie der iPhone-Reihe die Welt eroberte, will nun auch smarte Lautsprecher auf den Markt bringen. Und so Amazon mit dessen Modell "Echo" und der Assistentin Alexa konkurrenzieren.

Das am Montag angekündigte Gerät mit dem Namen "HomePod" soll über Apples Assistenzsoftware Siri mit den Nutzern kommunizieren können.

Immersive sound. All the music you love. With Siri intelligence. HomePod - Available December. https://t.co/3qgMqsQZjs. pic.twitter.com/VAg6Pol8aK — Apple (@Apple) 5. Juni 2017

Der zylinderförmige Lautsprecher wird dazu mit sechs Mikrofonen ausgerüstet. Die Nutzer können über die Sprachsteuerung des "Homepod" etwa die Musik wählen, das Wetter abfragen und "smarte" Heimgeräte wie Lampen ansteuern.

Das Gerät ist ab kommenden Dezember für 349 US-Dollar in den USA, Australien und Großbritannien erhältlich. Nächstes Jahr sollen dann weitere Länder folgen.

Amazon und Google legten früher als Apple los

Schon sein längerem hatten Marktbeobachter darüber spekuliert, ob und wann Apple in das Geschäft mit intelligenten Lautsprechern einsteigen wird. Die Technologiefirmen Amazon und Google kamen Apple zuvor und brachten eigene Geräte auf den Markt.

Apple-Marketingchef Phil Schiller zeigte am Montag, wie bewusst man sich bei Apple der Konkurrenz ist. Einige Konkurrenten wie Sonos seien gut darin, Musik drahtlos in verschiedene Räume zu bringen, bauten aber keine smarten Lautsprecher.

Andere wie Amazon mit seinem Modell "Echo" und der Assistentin Alexa bauten zwar smarte Geräte, böten aber nur eine mittelmäßige Soundqualität, sagte Schiller. Apples Ziel sei es, beides zu bieten und dabei die Musiknutzung zuhause zu "revolutionieren", versprach der Apple-Mann.

Siri-Ziffernblatt auf der Apple Watch

Am Montag kündigte Apple zahlreiche weitere Neuerungen an. So soll die Computer-Uhr Apple Watch in Zukunft mit einem Siri-Zifernblatt ausgerüstet werden, um den Nutzen der Uhr zu erhöhen.

Und auch die digitale Assistentin Siri soll den Nutzern zukünftig noch intelligenter zur Seite stehen. Dazu soll die Assistenin das auf einem Gerät Gelernte auch verwenden können, wenn der selbe Nutzer über eine anderes Gerät zugreift.

Die Daten blieben dabei gesichert und könnten nur von den Geräten eines Nutzers abgerufen werden, betonte Apple-Manager Craig Federighi.

Schulden bei den Kollegen über Apple Pay begleichen

Nebst Amazon will Apple auch den Wettbewerb mit dem Bezahldienst Pay Pal verstärkt suchen. Über Apple Pay soll es in Zukunft möglich sein, Geld zwischen den einzelnen Nutzern zu verschicken.

Zudem macht Apple seine Mac-Computer erstmals kompatibel mit virtueller Realität. Das Hollywood-Spezialeffektestudio ILM demonstrierte auf der Entwicklerkonferenz WWDC am Montag, wie auf einem iMac-Tischrechner eine VR-Szene aus dem "Star-Wars"-Universum entworfen wird, in die Nutzer mit Spezialbrillen eintauchen können.

"Den bisher schnellsten Mac"

Die volle Angebotspalette aus Macbook-Notebooks und iMacs mit eingebautem Display wurde mit schnelleren Intel-Prozessoren und besserer Grafik aufgefrischt. Für Nutzer, die wie zum Beispiel Videoprofis auf besonders leistungsstarke Computer angewiesen sind, gibt es Ende des Jahres zudem einen iMac Pro - "den bisher schnellsten Mac".

Apple musste sich zuletzt den Vorwurf gefallen lassen, professionelle Mac-Nutzer zu vernachlässigen, weil der für sie gedachte Computer Mac Pro seit 2013 nicht aktualisiert wurde.

Apple gestand vor kurzem ein, dass der Konzern sich mit dem ungewöhnlichen Zylinder-Design des Mac Pro in eine technologisch Sackgasse manövriert hatte und einen neuen Hochleistungsrechner von Grund auf entwerfen muss. Der iMac Pro soll bis dahin Abhilfe schaffen.

