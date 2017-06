SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat die unionsinterne Kritik an der deutschen Klimapolitik zu einer Attacke auf Kanzlerin Angela Merkel genutzt. "Teile der Union sind offensichtlich auf Trump-Kurs", sagte er der "Süddeutschen Zeitung".

"Frau Merkel als CDU-Vorsitzende muss jetzt in ihrer Partei für Klarheit sorgen, sonst wird ihr Kurs als Regierungschefin schnell unglaubwürdig." Er fügte hinzu: "Jetzt kommt es darauf an, dass Europa seiner Führungsrolle gerecht wird."

Schulz bezog sich auf ein am Wochenende bekanntgewordenes Strategiepapier des "Berliner Kreises", einem Zusammenschluss konservativer Unionspolitiker.

Die Autoren leugnen zwar nicht den Einfluss des Menschen auf den Klimawandel. Sie kritisieren aber "zunehmend aggressive politische Zielsetzungen, insbesondere CO₂-Reduktionsziele" und fordern dabei "den Abschied von deutschen Sonderzielen". Damit stellen sie sich gegen die von Merkel vorangetriebene Klimapolitik.



Dem "Berliner Kreis" gehören lediglich zehn Politiker von CDU und CSU an - einer hat sich bereits von dem Papier distanziert.

