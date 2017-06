Rechte sammeln Geld gegen Flüchtlingsrettung - doch sie haben nicht mit der Gegenaktion gerechnet

Für Tausende Flüchtlinge ist das Mittelmeer bereits zum Grab geworden. Allein seit Januar sind laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) bereits über 1700 Menschen bei dem Fluchtversuch ums Leben gekommen oder werden noch vermisst.

Die Zahl der Menschen, die seit Anfang des Jahres über das Mittelmeer nach Europa geflüchtet sind, ist auf mehr als 60.000 gestiegen. Allein in der letzten Mai-Woche seien 9500 Menschen gerettet und in italienische Häfen gebracht worden, berichtete UNHCR.

Doch der österreichische Ableger der neurechten "Identitären Bewegung" will die Rettung nun verhindern oder zumindest behindern. Und hat dazu bereits Mitte Mai eine menschenverachtende Crowdfunding-Aktion gestartet. Mittlerweile sollen schon über 60.000 Euro zusammen gekommen sein - mehr als ursprünglich geplant.

Der aggressive Titel der Aktion: "Die Invasion stoppen – Europa verteidigen!" Die Identitären werfen Flüchtlingshelfern und Rettungsorganisationen vor, hunderttausende Menschen "illegal" nach Europa zu bringen. Mit dem nun gesammelten Geld sollen Boote, Crews und Recherche finanziert werden, um sich den Flüchtlingen - im Duktus der Rechten - "in den Weg zu stellen" und "Europa zu verteidigen".

Dass es die Identitären ernst meinen, zeigten französische Rechte im Mai: Eine Gruppe hatte ein Boot gemietet und damit ein Rettungsschiff in der Nähe der italienischen Hafenstadt Catania bedrängt, ehe die Küstenwache einschritt.

Nachdem die britische Zeitung "The Guardian" am Sonntag über das rassistische Vorhaben berichtete, startete die britische Journalistin und Feministin Caroline Criado-Perez kurzerhand eine Gegenaktion.

The best response to a crowdfunder of hatred is a crowdfunder of humanity - even if you can't donate please share https://t.co/sXI2t8gdJn

— Caroline CriadoPerez (@CCriadoPerez) 4. Juni 2017