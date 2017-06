"Das ist eine Menge Unsinn": So äußert sich Putin über die Russland-Affäre Trumps

Der russische Präsident Wladimir Putin behauptet, er würde Michael Flynn, den früheren Nationalen Sicherheitsberater der USA, kaum kennen. Er sei ihm lediglich einmal kurz bei einer Veranstaltung des russischen Senders Russia Today begegnet. Das sagte er in einem Interview mit dem US-Sender NBC.

Dieses Treffen kann Putin auch nicht abstreiten - es gibt schließlich Fotos der beiden, wie sie nebeneinander an einem Tisch sitzen und wie sie sich die Hände schütteln.



Flynn und Putin bei einer Gala des staatsnahen russischen Fernsehsenders Russia Today

Doch Putin sagte gegenüber NBC: "Ich habe nicht einmal richtig mit ihm geredet. Das ist das Ausmaß meiner Bekanntschaft mit Herrn Flynn."

Flynn ist eine Schlüsselfigur rund um die Russlandverwicklungen von US-Präsident Donald Trump. Es geht dabei um mögliche illegale Absprachen zwischen Wahlkampfmitarbeitern von Trump und Mitgliedern der russischen Regierung.

Flynn musste nach nur dreieinhalb Wochen im Amt als Nationaler Sicherheitsberater Trumps zurücktreten, weil er über ein Telefonat mit dem russischen Botschafter Sergej Kisljak gelogen hatte.

Mike Flynn should ask for immunity in that this is a witch hunt (excuse for big election loss), by media & Dems, of historic proportion!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31. März 2017