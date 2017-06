Terrorangst trübte den Karneval der Kulturen - diese Polizistin tat genau das Richtige

Der Auftritt einer jungen Polizistin beim "Karneval der Kulturen" in Berlin am Wochenende begeistert Facebook-Nutzer. Ein Handy-Video zeigt, wie die junge Frau mit Pistole, Handschellen, Schlagstock und Funkgerät am Gürtel gekonnte die Hüften zu Trommelmusik schwingt.

Die Mehrzahl der Zuschauer war begeistert vom Auftritt der jungen Frau - über eine Million Mal wurde das Video bereits angesehen. Doch einige fragten sich auch "Darf die das?" Schließlich war sie im Dienst.

Sie darf. "Das ist ja ein Tanz aus dem Lehrbuch, wir Polizisten sind eben auch nur Menschen", sagte Polizei-Sprecher Winfrid Wenzel dem "Berliner Kurier". Das Verhalten der Kollegin nannte er "entspannt, modern und kommunikativ".

"Der Tag, an dem das Video entstanden ist, war durch schlechtes Wetter und Terrorangst getrübt“, sagte er.

Der entspannte Auftritt der Kollegin sei in Zeiten von Anschlägen und Bedrohung das richtige Zeichen gewesen.

