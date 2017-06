Look des Tages

Im Januar brachte Molly Sims (44, "Fired Up!") ihr drittes Kind zur Welt, nun präsentierte sie beim "Chrysalis Butterfly Ball" in Los Angeles ihren atemberaubenden After-Baby-Body. Die Schauspielerin wählte ein elegantes, knöchellanges Kleid in Rot, das sich vom Turtleneck-Ausschnitt bis zu den Knien eng an ihren Körper schmiegte und ihre wieder erschlankte Figur perfekt in Szene setzte. Besonderer Hingucker waren die ausgefallenen langen Ärmel des Kleides: Während an den Schultern Cut-Outs eingearbeitet waren, fielen über den Oberarm weite Volant-Rüschen. Am Unterarm lag der Stoff dann wieder eng an.

Zu dem edlen Look kombinierte Sims offene, schwarze Riemchenpumps sowie glitzernde Ringe an den Fingern und große, silberne Statement-Ohrringe. Ihr langes Haar war dezent im Sleek-Look zum Pferdeschwanz nach hinten frisiert. Smokey Eyes sorgten für einen dramatischen Augenaufschlag und farbloser Lipgloss rundete das strahlende Outfit perfekt ab.

