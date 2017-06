"GZSZ"-Star Thomas Drechsel: So hat er sich das Schlüsselbein gebrochen

Der Fanliebling Thomas "Tuner" Drechsel (30) wird in den kommenden Folgen von "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" sichtlich lädiert vor der Kamera stehen. Denn wie der Sender RTL inzwischen bekanntgab, verletzte sich der Schauspieler bei einem Sturz vom Fahrrad schwer: "Thomas Drechsel ist vor 2 Wochen bei einer Fahrradtour unglücklich mit seinem Rad gestürzt und hat sich dabei einen Schlüsselbeinbruch zugezogen." Seinem Engagement bei der Dailysoap hat diese Verletzung aber keinen Abbruch getan, heißt es weiter.

So werde in den betreffenden Folgen, die ab dem 25. Juli 2017 zu sehen sind, die Verletzung am Schlüsselbein in die Geschichte verwoben: "In Folge 6.304 bekommt Lilly (Iris Mareike Steen) einen Anruf von Tuner (Thomas Drechsel), der ihr erzählt, dass er sich beim Besuch der Mutter verletzt hat." Fans müssen sich also nicht wundern, warum Tuner plötzlich mit einer Armschlinge herumläuft.

