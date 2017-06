Große Emotionen bei "One Love Manchester"

Am Sonntagabend hat in Manchester ein großes Fest der Liebe stattgefunden. Sängerin Ariana Grande (23, "Side to Side") hat gemeinsam mit zahlreichen ihrer Musikerkollegen ihr Benefizkonzert "One Love Manchester" gefeiert. Es war ein Abend mit großen Emotionen, grandiosen Performances und einer klaren Botschaft in Richtung Terror: Die Liebe wird immer stärker sein als der Hass. Es gab jede Menge Highlights und Überraschungen...

Gemeinsam sind wir stärker

Eines der Highlights war der gemeinsame Auftritt von Miley Cyrus (24) und Pharrell Williams (44), die gemeinsam seinen Hit "Happy" zum Besten gaben. Miley Cyrus sang zudem mit Initiatorin Ariana Grande den Hit "Don't Dream It's Over". Mit ihrem Freund Mac Miller (25) performte Grande ebenfalls, beide trugen Pullis auf denen "One Love Manchester" zu lesen war. Nach einem Song fiel Grande ihrem Freund dann um den Hals und gab ihm einen zärtlichen Kuss.

Gänsehaut pur mit den "Engeln"

Nicht nur die gemeinsamen Auftritte der Stars rührten zu Tränen. Als Robbie Williams (43) seinen Hit "Angels" anstimmte und alle Zuschauer lautstark mitsangen, war die Gänsehaut-Stimmung auf ihrem Höhepunkt. Justin Bieber (23) kämpfte selbst mit den Tränen als er zum Publikum sprach. Er ließ alle Anwesenden beide Arme in die Höhe strecken und sie in Gedenken an die Opfer der Terrorattacke vom 22. Mai sagen: "Wir erweisen euch die Ehre. Wir lieben euch."

Kleine Überraschungen

Für eine Überraschung sorgte Liam Gallagher (44). Der ehemalige Oasis-Sänger betrat ebenfalls die Bühne und sang unter anderem mit Coldplay "Live Forever". Außerdem wurden Videobotschaften von weiteren Stars eingespielt, die nicht vor Ort waren. Stevie Wonder (67) erklärte auf der Leinwand: "Ich bin in Gedanken bei euch allen in Manchester." Ex-Fußballer David Beckham (42) sagte: "Als Vater hat mich das Geschehene sehr traurig gemacht und es ist ein Tag, den wir niemals vergessen werden." Zudem wurden unter anderem Demi Lovato (24), Schauspielerin Jennifer Hudson (35), Model Kendall Jenner (21) und die Band Kings of Leon mit Grußbotschaften eingeblendet.

Liebe, Liebe, Liebe

Ein Höhepunkt war außerdem der gemeinsame Auftritt von Ariana Grande und den Black Eyed Peas, die "Where Is The Love" darboten. "Wir lassen uns nicht entzweien", lautete die Botschaft von will.i.am (42).

Ariana Grande haut alle um

Vor allen Stars, die dieses Mega-Konzert mitgestaltet haben, kann man sich verneigen. Der größte Respekt gilt jedoch Ariana Grande. Die 23-Jährige wurde immer wieder von ihren Emotionen übermannt, doch mit diesem Fest der Liebe hat sie ein beeindruckendes Zeichen gesetzt. Als sie alleine "One Last Time" sang, blieb kein Auge trocken. Bei "Somewhere Over the Rainbow" wurde sie von ihren Gefühlen überwältigt und musste kurz absetzen. "Ich liebe euch", hauchte sie ins Mikro, ehe sie das Lied zu Ende brachte. Diesen Abend werden weder Manchester noch der Rest der Welt so schnell vergessen.