Daniela Katzenberger und ihr Lucas feiern ihren ersten Hochzeitstag

Wie schnell die Zeit vergeht! Nun ist es schon ein Jahr her, dass Daniela Katzenberger (30, "Eine Tussi speckt ab") und Lucas Cordalis (49, "I Have a Dream") ihre Liebe amtlich gemacht und eine Prinzessinnen-Hochzeit vor laufender Kamera gefeiert haben. Und die Katze scheint auch heute noch so verliebt, wie am ersten Tag. Auf Instagram postete sie ein Bild ihres opulenten Eherings und kommentiert: "Wahnsinn... Schon 1 Jahr her. Heute feiern mein Schatz und ich unseren 1. Hochzeitstag."

Wahnsinn... Schon 1 Jahr her 💍👰🏼 Heute feiern mein Schatz und ich unseren 1. Hochzeitstag ❤ Ein Beitrag geteilt von Daniela Katzenberger (@danielakatzenberger) am 4. Jun 2017 um 2:04 Uhr

Auch der Sohn des Schlagerstars Costa Cordalis (73, "Anita") teilte den persönlichen Feiertag mit seinen Fans und postete auf Facebook ein Foto der Hochzeitsfeier, dazu die Worte: "Alles Gute zum ersten Hochzeitstag Schatz! Die ganze Welt ist nur halb so groß wie das Glück eines liebenden Paares." Die beiden schweben also nach wie vor auf Wolke sieben.

Alles zur Märchenhochzeit von Daniela Katzenberger lesen Sie in ihrem Buch "Eine Tussi sagt 'Ja!' Auf Katzenpfoten zum Traualtar"