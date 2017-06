Donald Trump will auf Twitter seinem Einreisestopp zum Durchbruch verhelfen - und schadet sich so gleich selbst

Donald Trump hat am Montag eine regelrechte Twitter-Tirade abgefeuert

Der US-Präsident griff das eigene Justizdepartement an

Beobachter argumentieren, Trumps neueste Tweets schaden insbesondere ihm selbst

Donald Trump schimpft erneut auf Twitter. Am Montag schrieb der US-Präsident über den Kurznachrichtendienst: "Die Menschen, Juristen und Gerichte mögen es nennen wie sie wollen. Ich nenne es einen Einreisestopp!".

People, the lawyers and the courts can call it whatever they want, but I am calling it what we need and what it is, a TRAVEL BAN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5. Juni 2017

Trump will, dass sein Land Menschen aus mehreren islamischen Staaten von der Einreise abhält. Dieser "Travel Ban" ist derzeit aber nicht in Kraft, da Gerichte ihn anhielten.

Am Montag feuerte Trump eine regelrechte Tirade auf Twitter zu dem Thema ab. Kurze Zeit nach dem ersten Tweet warf er dem Justizdepartement vor, eine "verwässerte, politisch korrekte Version" des Einreisestopps an das US-Verfassungsgericht (Supreme Court) weitergeleitet zu haben.

The Justice Dept. should have stayed with the original Travel Ban, not the watered down, politically correct version they submitted to S.C. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5. Juni 2017

Das Justizministerium müsse stattdessen eine "viel härtere Version" vom Supreme Court, verlangen, schrieb Trump auf Twitter.

The Justice Dept. should ask for an expedited hearing of the watered down Travel Ban before the Supreme Court - & seek much tougher version! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5. Juni 2017

Doch schon bald wiesen Rechtsgelehrte und US-Medien darauf hin, wie falsch Trump mit seinen neuesten Tweets liegt. So schreibt etwa die Zeitung "Washington Post", dass Trump einst selbst eine mildere Version des Einreisestopps autorisierte.

Mildere Version des "Travel Ban"

Diese sieht vor, dass Menschen aus nur sechs statt sieben Ländern mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit an einer Einreise gehindert werden. Zudem wäre nur die Vergabe von neuen Visa betroffen anstatt dass bereits bestehende Visa ungültig würden, schreibt die Zeitung.

Vor allem aber offenbart Trump in seinen Tweets, um was es ihm wirklich geht: Bürgern aus diesen Staaten soll es nicht mehr möglich sein, in die USA zu reisen. Sein Pressesprecher hatte noch argumentiert, es sei kein Stopp, kein "Ban", sondern nur eine temporäre Massnahme.

Donald Trump schadet sich selbst

Der Anwalt Neal Katyal, der gegen die Einreisesperre vor Gericht kämpft, schrieb auf Twitter: "Es ist etwas eigenartig, dass der Verteidiger im Gerichtsfall Hawai gegen Trump uns als Co-Verteidiger hilf. Wir brauchen die Hilfe nicht, aber wir nehmen sie an." Ein Gericht im US-Bundesstaat hatte den Einreisestopp ausser Kraft gesetzt.

Its kinda odd to have the defendant in HawaiivTrump acting as our co-counsel.We don't need the help but will take it! pic.twitter.com/8ehqkLkOY2 — Neal Katyal (@neal_katyal) 5. Juni 2017

Selbst George Conway, Anwalt und Ehemann der Trump-Beraterin Kellyanne Conway, argumentierte auf Twitter, Trump schade sich mit seinen neuesten Tweets selbst.

Vielleicht würden sich einige Leute mit Trumps Tweets besser fühlen, twitterte Conway, sie seien aber schwerlich hilfreich, in einem Verfahren vor dem Supreme Court eine Mehrheit zu erhalten - darauf komme es aber an. Conway schloss seinen Kommentar in typischer Trump-Manier: "Traurig!"