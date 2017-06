Cristiano Ronaldo: Seinen Fans missfällt sein neuer Look

Fußball-Star Cristiano Ronaldo (32) hat mit seinem Club Real Madrid die Champions League gewonnen - ein historischer Sieg, da es noch nie zuvor einer Mannschaft gelungen war, den Titel zu verteidigen. Eigentlich müssten seine Fans rundum zufrieden sein, denn CR7 traf zudem doppelt im Finale. Doch auf Instagram lassen seine Anhänger kein gutes Haar an dem Portugiesen. Der Grund dafür: Der 32-Jährige hat sich eine neue Frisur zugelegt. Seine cool gestylten blonden Haarspitzen sind einer raspelkurzen Haarpracht gewichen. "Gefällt es euch?" fragt er auf seinem offiziellen Instagram-Account zu einem Selfie von sich im Auto.

Der Tenor in den Kommentaren ist eindeutig: Der neue Look kommt nicht gut an. "Das steht dir nicht", "Das sieht nicht gut aus" und zahlreiche "Nein"-Bekundungen mit vielen Ausrufezeichen sind da zu finden. Cristiano Ronaldo hatte die neue Frisur sogar angekündigt - wenn Real gewinnt und er im Finale trifft, werde er sich die Haare schneiden. Auch wenn seine Fans nicht allzu begeistert sind, eines ist sicher: Die Haare werden wieder nachwachsen!