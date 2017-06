"Zynismus pur": Ein Terrorexperte erklärt, warum er schärfere Sicherheitsmaßnahmen ablehnt

Der Terrorismus-Experte Ulrich Schneckener hat die Reaktion des US-Präsidenten und der britischen Premierministerin auf den Anschlag von London heftig kritisiert.

"Es ist wieder einmal bezeichnend, wie rasch Donald Trump und Theresa May die Anschläge für ihre politische Agenda instrumentalisieren", sagte der Osnabrücker Professor für Konfliktforschung der HuffPost.

US-Präsident Trump hatte sofort nach Bekanntwerden der Attacke auf Twitter geschrieben, die USA müssten unbedingt das Einreiseverbot einführen, das bislang am Widerstand der Gerichte scheiterte.

We need to be smart, vigilant and tough. We need the courts to give us back our rights. We need the Travel Ban as an extra level of safety!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3. Juni 2017