Pfingstsonntag: TV-Tipps für den Feiertag

20:15 Uhr, ZDF: Ein Sommer in Prag, Liebesfilm

Dr. Katrin Gutmann (Katja Weitzenböck) wird zu einem Event nach Prag eingeladen, wo die erfahrene Psychologin einem interessierten Fachpublikum die von ihr entwickelte App "Sorry" vorstellen soll. Dass diese App unmittelbar mit Katrins eigenem Schicksal verknüpft ist, ahnen die Teilnehmer nicht. In Prag lebt Katrins erste große Liebe Richard (Tomás Hanák), der Vater ihrer erwachsenen Tochter Jana (Laura Preiss). Schon während der Schwangerschaft hatte Richard sie verlassen. So zumindest hat es sich für Katrin über drei Jahrzehnte dargestellt...

20:15 Uhr, VOX: Promi Shopping Queen - On Tour Köln, Stylingshow

Das Motto heute: Raffinierter Einblick - Zeige Haut mit deinem neuen Cut-Out-Look! Dorkas Kiefer, Liz Baffoe, Jana Pallaske und Sonja Kirchberger lassen sich auf das Fashion-Abenteuer ein: Ein kompletter Look zu einem bestimmten Motto bestehend aus Outfit, Schuhen, Accessoires, Haare und Makeup muss innerhalb von vier Stunden her und er darf nicht mehr als 500 Euro kosten. Nach vier Tagen, gegenseitigen Bewertungen und der abschließenden Punktevergabe von Guido Maria Kretschmer steht das prominente Shopping-Ranking fest.

20:15 Uhr, ProSieben: Terminator - Genisys, Sci-Fi-Action

Im Jahr 2029 führt John Connor (Jason Clarke), der Anführer des menschlichen Widerstands, einen Krieg gegen das mächtige Maschinen-Imperium von Skynet. Er schickt - zur Rettung seiner Mutter (Emilia Clarke) und zur Existenzerhaltung der Menschheit - seinen Freund Kyle Reese (Jai Courtney) zurück in das Jahr 1984. Die Vergangenheit, wie sie war, existiert aber nicht mehr. Kyle findet eine Welt vor, in der ein Menschen-Maschinen-Kampf unumgänglich zu sein scheint.

20:15 Uhr, RTL: The Amazing Spider-Man 2 - Rise of Electro, Superheldenaction

Peter Parker (Andrew Garfield) hat als Spider-Man kein leichtes Leben: Auf der einen Seite fühlt er sich dazu verpflichtet die Menschen von New York zu beschützen, auf der anderen Seite bemüht er sich um die Beziehung zu seiner großen Liebe Gwen Stacy (Emma Stone). Die Lage spitzt sich zu, als Oscorp-Mitarbeiter Max Dillon (Jamie Foxx) durch einen Arbeitsunfall zum buchstäblich unter Strom stehenden Bösewicht Electro mutiert, und den Times Square zerstört. Zu allem Überfluss erfährt Peters Freund Harry Osborne (Dane DeHaan), dass er eine unheilbare Krankheit geerbt hat und dadurch Züge seines verhassten Vaters annimmt.

20:15 Uhr, RTL II: Eiskalte Engel, Drama

Die Stiefgeschwister Sebastian (Ryan Phillippe) und Kathryn (Sarah Michelle Gellar) leben gemeinsam im puren Luxus und ohne die Aufsicht ihrer Eltern. Gelangweilt vom normalen Leben und auf der Suche nach Ablenkung manipulieren sie Schicksale, verführen die Menschen in ihrer Reichweite und hintergehen jeden, den sie kennen. Als Sebastians und Kathryns Aufmerksamkeit auf die Tochter des neuen Schuldirektors fällt, entbrennt bei den beiden ein Wettstreit. Dafür zieht das Geschwisterpaar die tugendhafte sowie höfliche Annette (Reese Witherspoon) in ihre Intrigen und macht sie zum Objekt der Wette.