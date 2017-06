Premierministerin May kündigt schärfere Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung an | Kevin Coombs / Reuters

Die britische Premierministerin Theresa May hat in London vor Reportern gesprochen - und neue Maßnahmen gegen den Terrorismus angekündigt. Außerdem dankte sie den Helfern für ihren Einsatz. Über den Anschlag sagte: "So wie derzeit kann es nicht weitergehen."



Die Premierministerin schlägt vier Maßnahmen vor:

► Die Attacken der vergangenen Wochen und Monate in Großbritannien hätten eine Sache gemeinsam: die Ideologie des islamistischen Extremismus. "Es ist eine Ideologie, die unsere Werte als unverträglich mit ihrer Religion darstellt." Diese Ideologie müsse bekämpft werden.

► "Wir können dieser Ideologie keinen Raum zum Atmen geben", sagt May weiter. Genau das würden die großen Internetkonzerne den Terroristen allerdings erlauben. Sie sprach sich für stärkere Maßnahmen im Internet aus.

► Auch militärische Aktionen gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) müssten weiter geführt werden. Man dürfe den Terroristen keine Rückzugsorte überlassen.

► "Wir haben eine robuste Anti-Terrorismus-Strategie", sagt May. Die sei jahrelang erfolgreich gewesen. Jetzt müsse sie allerdings wieder mit den aktuellen Entwicklungen mithalten können - auch im Internet.

Angesichts des Terroranschlags in London hat May mehr Überwachung für Internet und Messengerdienste gefordert. Der Cyberspace biete Extremisten einen Rückzugsort für ihre Machenschaften, sagte May am Sonntag nach einer Sitzung ihres Krisenkabinetts. Dies dürfe man nicht dulden. Eine internationale Vereinbarung sei zur Bekämpfung des Extremismus notwendig.

Bei Attacken auf die London Bridge und den Borough Market am Samstagabend hatten Terroristen mindestens sieben Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt.

