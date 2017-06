"Sie haben auf jeden eingestochen": So haben Augenzeugen die Anschläge in London erlebt

"Sie haben wild auf alles eingestochen": So haben Augenzeugen die Anschläge in London erlebt | Hannah Mckay / Reuters

Schon wieder hat ein schrecklicher Terroranschlag Großbritannien erschüttert. Schon wieder attackierten die Täter Menschen, die ihre Freizeit genießen, Spaß haben wollten.

Es war kurz nach 22 Uhr am Samstagabend - die Stadt voll mit Leben. Viele Menschen waren draußen in dieser Nacht, beim Dinner, um etwas trinken zu gehen oder um sich das Champions-League-Finale anzusehen.

"Wir saßen unter Schirmen unterhalb der Brücke und dann kam ein Regen aus Trümmern - ein Van war in die Brüche gekracht", berichtet Bethany Atkin, eine Mitarbeiterin der britischen Zeitung "The Guardian". Atkin war am Abend in einem Restaurant unter einer kleinen Brücke auf der Borough High Street.

"Ein Mann hat etwas gerufen und dann liefen alle vor ihm davon"

"Wir standen auf, jeder bewegte sich. Ich sah einen Mann, der blutete. Ich weiß nicht, wie er verletzt wurde", schildert Atkins die Ereignisse. "Wir sind ins Restaurant gerannt und haben versucht, einen sicheren Platz zu finden. Aber da war keiner."

Wieder draußen angekommen, sah Atkin eine Frau mit Blut. "Ich sah, wie sie auf dem Boden lag." Atkin lief in das London Bridge Krankenhaus, um dort Schutz zu finden. Doch auf der Straße gab es schon neuen Aufruhr. "Ein Mann hat etwas gerufen und dann fing jeder an zu schreien und alle liefen von ihm weg. Es war sehr düster."

Ein anderer Zeuge, der mit dem Auto über die London Bridge fuhr, berichtet von Körpern auf der Straße. Er habe zunächst an einen Unfall gedacht, aber sah dann viel Blut und viele Körper. Der anonyme Zeuge berichtet dem "Guardian" von einem Mann und einer bewusstlosen Schwangeren auf der Straße. Sie sei sehr schlimm verletzt gewesen. "Wir wissen nicht, ob die Frau überlebt hat", sagt er.

"Es sah aus, als sei ihr die Kehle durchgeschnitten worden"

Ein anderer Zeuge erzählte der BBC, dass er einen Van gesehen habe, der eine Gruppe von Leuten auf der Brücke gerammt habe. Ein Mensch sei ungefähr 20 Meter in die Luft geflogen, sagt der Mann. "Ich habe fünf oder sechs Leute auf dem Boden liegen sehen. Sie sahen entweder schon tot aus oder so, als würden sie sterben."

Währenddessen hätten Polizeibotte den Fluss nach Menschen, die von der Brücke geschleudert wurden abgesucht.

Ein weiterer Zeuge berichtet, er sei in einem Pub gewesen, als eine Frau um circa 22 Uhr vom Hals ab blutend reingekommen sei. "Es sah so aus, als sei ihr die Kehle durchgeschnitten worden."

Sie stachen 15 Mal auf eine Frau ein

Ein anderer Zeuge berichtet von einer jungen Frau, die begleitet von ihren Freunden in einen Pub gekommen war. Sie war schwer verletzt. " Es war ein sehr tiefer Schnitt, da war überall Blut. Überall schoss das Blut aus ihr. Es war schrecklich. Absolut schrecklich."

Ein anderer Zeuge konnte beobachten, wie drei Männer zehn oder 15 Mal auf eine Frau einstachen. "Sie schrie: 'Helft mir, helft mir!' und ich konnte nichts tun", sagt er. "Ich will wissen ob dieses Mädchen noch am Leben ist. Ich bin eineinhalb Stunden weinend herumgelaufen. Ich weiß nicht, was ich tun soll."

"Sie haben auf jeden eingestochen"

Er warf Stühle, Gläser und Flaschen auf die Angreifer, aber er konnte nichts tun, um sie zu stoppen. "Sie kamen auf mich zu, versuchten, mich zu erstechen... Sie haben auf jeden eingestochen. Böse, böse Menschen."

Die Angreifer seien aus den Autos gesprungen und hätten angefangen, Menschen zu treten und zu schlagen. "Sie haben richtig gewütet", erzählte ein Mann der BBC. "Eine Frau hat sie angeschaut und sie haben auf sie eingestochen." Überall seien blutende Menschen herumgelaufen, jeder habe versucht, anderen Menschen zu helfen.

In ein Tapas-Restaurant in der Stoney Street sei ein Mann mit einem Messer, das rund 30 Zentimeter lang war. Er habe begonnen, auf eine Frau einzustechen, berichtet ein Zeuge. Die Frau sei wahrscheinlich eine Kellnerin gewesen. Die Menschen haben Flaschen und Stühle auf die Angreifer geworfen.

Ein anderer Augenzeuge berichtet: "Sie haben auf Menschen eingestochen. Die Polzei ist weggelaufen, das waren normale Polizisten, die sind weggelaufen."

