Robbie Williams zeigt seine wahren Gefühlen während des Manchester-Konzerts

Hoch emotionaler Tourauftakt für Robbie Williams (43): Bei dem ersten Konzert seiner "Heavy Entertainment Show" im Etihad-Stadion in Manchester am Freitagabend zeigte sich der Popstar tief bewegt. Für Gänsehaut-Momente sorgte vor allem seine Ballade "Angels": Diese widmete Williams kurzerhand den Opfern des Terroranschlags von Manchester.

Videomitschnitte in den sozialen Netzwerken zeigen, wie der Brite von seinen Tränen übermannt wird, als die 50.000 Fans gemeinsam mit ihm das Lied anstimmen. Während das in ein Lichtermeer verwandelte Publikum Strophe für Strophe singt, ringt der 43-Jährige sichtlich um seine Fassung. Bereits zu Konzertbeginn setzte er ein deutliches Zeichen gegen den Terror: "Wir sind Manchester. Und wir haben verdammt nochmal keine Angst", rief Williams ins Publikum.

Robbie Williams: "We are Manchester. And we are not fucking scared." pic.twitter.com/KEphWFTojC — Özlem Evans (@OzlemEvans) 2. Juni 2017

One Love Manchester: Wiedervereinigung mit Take That

Wenn am 4. Juni das "One Love Manchester"-Benefizkonzert stattfindet, wird Robbie Williams sicher noch einmal für emotionale Höhepunkte sorgen. Denn bei der von US-Sängerin Ariana Grande (23) ins Leben gerufenen Benefizveranstaltung tritt der 43-Jährige ebenso auf wie seine ehemaligen Bandkollegen von Take That. Als Acts bestätigt sind außerdem Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Niall Horan, Miley Cyrus, Usher, Pharell Williams, The Black Eyed Peas und Little Mix. Die Erlöse kommen den Opfern zugute.

Am 22. Mai tötete ein Attentäter bei einem Terroranschlag nach dem Konzert von Ariana Grande 22 Menschen, mehr als 100 wurden dabei verletzt.