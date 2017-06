"Einfach widerlich": User entsetzt über Preiserhöhung bei Uber in der Terrornacht

Beim alternativen Taxidienst Uber sind in der Terrornacht die Preise für Fahrten in London nach oben geschossen. Dagegen sollen einige Fahrer konventioneller Taxen Passagieren angeboten haben, sie kostenlos nach Hause zu bringen.

Im Internet machen die User ihrem Zorn über Uber Luft. "Absolut widerlich" sei diese Geschäftsgebaren, schrieb eine Frau. Sie und viele andere fanden, das Unternehmen nutze die Situation schamlos aus.

Absolutely disgusting that #Uber prices surge in London tonight? How disrespectful to the situation can you be?

Andere wurden sogar noch deutlicher. Im Video erfahrt ihr mehr über die erbosten Reaktionen.

Inzwischen hat Uber auf die Vorwürfe reagiert. Auf Twitter teilte das Unternehmen mit, die automatische Preiserhöhung sei sofort abgestellt worden, nachdem man von dem Vorfall erfahren habe.

We suspended dynamic pricing once we heard about the incident, as we did after the attacks in Westminster and Manchester.

— Uber UK Support (@UberUKsupport) 4. Juni 2017