Die Muslimverbände in Großbritannien haben die Terrorattacken in London verurteilt.

Der Generalsekretär des Londoner Muslimverbandes, Harun Khan, verbreitete eine Stellungnahme auf Twitter: "Ich bin entsetzt und wütend über die Terrorattacken auf der London Bridge und im Borough Market, in meiner Heimatstadt."

Er verurteile sie "auf die größtmögliche Art und Weise". Muslime weltweit seien entrüstet und angeekelt "von diesen Feiglingen, die einmal mehr die Leben unserer britischen Kameraden zerstörten". Dass die Attacke im Fastenmonat Ramadan erfolgte, respektiere weder das Leben, noch den Glauben.

"These acts of violence were truly shocking and I condemn them in the strongest terms." @MuslimCouncil @harakha statement #LondonBridge pic.twitter.com/rNsqlL4Rjj

— MCB (@MuslimCouncil) 4. Juni 2017