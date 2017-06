Lucy Hale beim Veuve Clicquot Polo Classic: "Pretty Little Liars"-Star versprüht Frühlingsgefühle

Lucy Hale (27, "Pretty Little Liars") versprüht Frühlingsgefühle! Zum alljährlichen Veuve Clicquot Polo Classic in New Jersey wählte die Schauspielerin ein ganz besonders frisches Outfit. Sie besuchte das Spiel in einem wadenlangen Seidenkleid in Creme, das von den Schultern bis zum Saum mit bunten Blumen und Blüten bemalt war. Leicht transparente, lange Ärmel und eine feine Spitze am Rundhalsausschnitt ließen den Look luftig wirken und verliehen dem Outfit einen Hauch Hippie-Feeling. Für einen besonderen Hingucker sorgte ein rot-schwarzer Gürtel mit kleinen Nieten auf Taillenhöhe, der ihre schlanke Figur in Szene setzte.

Zum erfrischenden Outfit kombinierte die nur 1,57 Meter große Hale ausgefallene Riemchenpumps in Dunkelblau sowie hellblauen Nagellack an den Zehen. An den Ohren trug sie schwarze, runde Ohrringe. Ihr Gesicht strahlte durch Rouge und roséfarbenen Lippenstift, ihre grünen Augen wurden durch schwarze Mascara und rosa Lidschatten betont. Das schwarze Haar war elegant verflochten.

