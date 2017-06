Er kehrte zurück, um seine Rechnung zu bezahlen: Dieser Londoner steht für das, wonach sich jetzt alle sehnen

Viele Londoner sind aufgewühlt, erschüttert, wütend, verzweifelt.

Aber sie wollen es nicht sein. Und schon gar nicht zeigen. Weil es sich anfühlen würde wie eine Niederlage.

Und so betonen versuchen sie, sich so normal zu verhalten wie möglich.

Einer dieser Londoner ist Richard Angell.

Der Direktor des linken Thinktanks Progress hat die Menschen gesehen, die von den Terroristen verletzt wurden. Er hat blutüberströmte Londoner gesehen, saß im Restaraurant Arabica an einem Tisch am Fenster, als die Terroristen auftauchten, Gäste die Angreifer mit Gläsern und Möbeln zurückschlugen, bevor sie unter Tischen Deckung suchten und schließlich ins Obergeschoss flohen.

Er will unbedingt zurück ins Arabica, sobald es öffnet. "Ich muss noch meine Rechnung bezahlen", sagt er. Außerdem habe er den Kellnern noch kein Trinkgeld gegeben. Und das, obwohl diese sich in der schlimmen Situation um die Gäste gekümmert hätten.

Und: "Das Essen war wunderbar. Und ich möchte noch den Rest meines Hauptgangs."

So hat er es dem Nachrichtenportal "Buzzfeed" erzählt und der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", dem "Mirror", "5News", der BBC.

Gin and tonic loving Londoner "sticks two fingers up" at terror by returning to Borough Market restaurant to pay his bill and tip staff. pic.twitter.com/0Bmmqv5B8A

Brilliant & defiant interview from someone who was in a restaurant attacked last night here in London. The right response from a tough city. pic.twitter.com/iyZT8V63Vc

— Brian Klaas (@brianklaas) 4. Juni 2017