Jennifer Lopez zeigt sich vor ihrem Auftritt auf Twitter - ohne Make-up

Auf der Bühne gibt sich Jennifer Lopez (47, "Ain't Your Mama") immer in knappen Bühnenoutfits, mit strahlendem Show-Make-up und perfekter Frisur. Nun teilte die feurige Latina ein kleines Video auf ihrem Instagram-Account, das sie ganz natürlich, ohne Schminke und gestyltem Haar zeigt. Lediglich im Bademantel und mit Messy Bun auf dem Kopf präsentiert sie sich ihren über 65 Millionen Followern.

Getting ready for show night... #jlovegas #allihave #letsgetit Ein Beitrag geteilt von Jennifer Lopez (@jlo) am 2. Jun 2017 um 19:19 Uhr

"So sieht es also vor der Show aus. Ich sitze hier, ohne gemachte Haare, ohne Make-up, ohne alles und versuche, mich mental darauf vorzubereiten, alles zu geben", erzählt JLo im Video. Der "No-Make-up"-Look kann sich bei der 47-Jährigen durchaus sehen lassen: ihre Haut strahlt frisch und glatt. Falten oder kleine Makel? Fehlanzeige! Besonders sympathisch: Am beliebten Messy Bun vor dem Styling kommen also selbst Megastars nicht vorbei.

