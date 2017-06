Wo große Dramen passieren, zeigt sich oft auch große Menschlichkeit. So auch in dieser schlimmen Nacht in London.

Viele Briten haben Fremden ihre Hilfe angeboten. Einen Platz zum Schlafen, die Möglichkeit, das Handy aufzuladen. Eine Zuflucht eben.

Über Twitter haben sie ihr Hilfsangebot verbreitet, wie es inzwischen nach jedem Anschlag in Deutschland, Frankreich oder sonstwo passiert.

Sehr britische Hilfsangebote nach Terror-Attacken in London

Allerdings mit einer britischen Besonderheit.

Viele schrieben ausdrücklich von einer Tasse Tee, die die Besucher erwarten dürfen. In Großbritannien ist das ein Zeichen von Gastlichkeit, in jedem Hotelzimmer findet sich ein kleines Set zum Teekochen. Und weltweit wissen Menschen, wie tröstlich es ist, sich an einer Tasse heißen Tees festzuhalten, wenn alles aus den Fugen gerät.

Absolutely heartbreaking news from #LondonBridge. We've got a sofa bed and cups of tea in Catford for anyone who needs it. — Carrie J. Lyell (@Seej) 3. Juni 2017

If anyone's affected by #LondonBridge attacks and needs a sofa to crash on / cups of tea, our place is a 20min walk away. DM me — David Lawrence (@dc_lawrence) 3. Juni 2017

I live close to London Bridge. Get in touch if you need a safe place to stay. Cup of tea or a bed for the night. Free. #LondonAttack #Bridge — Marcus Doyle (@Marcus_Doyle) 3. Juni 2017

Hilfsbereitschaft auch unter Profis

"So gehen wir damit um", twitterte ein User. Es ist eine von vielen Botschaften, die zeigen sollen, dass sich viele Briten nicht in eine Spirale von Hass und Gewalt treiben lassen wollen, wie es die Terroristen beabsichtigen.

We were amazed by the number of people offering shelter, transport, a cuppa to the ones affected. This is how we fight this. #londonbridge pic.twitter.com/SlW4yfdq0A — TheKalimeraProject (@theKalimera) 4. Juni 2017

Die Immobilienfirma City Oak London, die sonst auf Kundschaft mit arabischen Wurzeln spezialisiert ist, bot via Twitter kostenlos Wohnungen für die Opfer an.

#LondonBridgeAttack

If you're a couple or family affected by the terrible attacks we offer you our central London flat free. Message us. — City Oak London (@CityOak_London) 4. Juni 2017

Auch unter den Hilfe-Profis war das Engagement in der Nacht überwältigend. Der Rettungsdienst London Ambulance twitterte nur wenige Stunden nach dem Anschlag einen Dank an seine Mitarbeiter, man brauche keine weiteren Freiwilligen, es seien genug Helfer da.

This sums up #London's emergency services in a single tweet. Too many people volunteering to help and do more! #proudlondoner #londonbridge pic.twitter.com/y8JYB4Rgci — Arieh Miller (@AriehMiller) 4. Juni 2017

