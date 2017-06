Bei einem Anschlag in London sind sechs Menschen gestorben, mindestens 48 weitere wurden verletzt

Alle Entwicklungen dazu hier im News-Blog

Ein Terroranschlag erschüttert Großbritannien. Drei Täter fuhren laut Angaben der Polizei am Samstag zunächst in eine Menschenmenge auf der London Bridge, danach stachen sie im nur wenige hundert Meter entfernten Borough Market mit Messern auf Fußgänger ein.

Sechs Menschen sind bei den Attacken gestorben, mindestens 48 weitere verletzt. Die Polizei habe die drei Angreifer erschossen, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Behörden sprechen von Terrorismus.

Hier lest ihr im Überblick, was wir über den Anschlag wissen - und was nicht.

Alle Entwicklungen lest ihr im News-Blog:

9:44 Uhr: Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Die Polizei in London bittet um Mithilfe der Bevölkerung bei der Aufklärung der Tat. Die Behörde hat eine Webseite eingerichtet, wo Menschen Bilder und Videos hochladen können.

9:31 Uhr: Bürgermeister Khan: "Terroristen hassen Demokratie"

Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan fordert, dass die Neuwahlen am 8. Juni planmäßig stattfinden sollen. Die britische Nachrichtenseite "The Independent" zitiert Khan mit den Worten: Er könne "verstehen, dass die Menschen heute keine Wahlwerbung machen und an Türen klopfen wollen".

Aber es sei wichtig, dass die Wahl weitergehe. Um zu zeigen, dass Großbritannien sich nicht einschüchtern lasse. "Eine der besten Sachen unserer Lebensweise ist unsere Demokratie", sagte er.

Weiter sagte Khan: "Die Wahlen sind eine wundervolle Sachen und sie sind eine der Sachen, die diese Terroristen hassen und eine der Sachen, die wir tun können, um zu zeigen, dass wir uns nicht einschüchtern lassen (...)." Terroristen würden die Demokratie und Wahlen hassen. Er sprach sich gegen eine Verschiebung der Wahl aus.

Die Tories haben als Reaktion auf den Anschlag ihren Wahlkampf unterbrochen. Wie die britische Zeitung "Guardian" berichtet, könnten auch die anderen Parteien den Konservativen folgen und ihre Wahlkampagnen unterbrechen.

9:30 Uhr: Forschungsinstitut: IS feiert Terroranschlag in London

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Anschlag in London als Erfolg gefeiert. Das berichtete die auf die Auswertung dschihadistischer Propaganda spezialisierte Site Intelligence Group in der Nacht zum Sonntag unter Berufung auf IS-nahe Medien.

Der IS hat den Anschlag bisher nicht offiziell für sich reklamiert.

8:55 Uhr: Einige Verletzte in "kritischem Zustand"

Wie der Bürgermeister von London, Sadiq Khan, mitteilte, befänden sich einige der Verletzte in "kritischem Zustand". Derzeit seien 48 Menschen in den Krankenhäusern von London in Behandlung. Das hatte der Rettungsdienst auf Twitter mitgeteilt.

8:33 Uhr: Konservative setzen Wahlkampf aus - Menschen fordern Verschiebung

Die Konservative Partei von Premierministerin Theresa May hat am Sonntag ihren Wahlkampf vorübergehend ausgesetzt. Das teilte ein Sprecher am Morgen mit.

Großbritannien soll am Donnerstag ein neues Parlament wählen. In sozialen Medien gab es unterdessen Forderungen nach einer Verschiebung der Parlamentswahl.

Ein Nutzer auf Twitter schreibt etwa: "London-Anschlag, erhöht die Alarmstufe, denkt an die Sicherheit zuerst, verschiebt die Wahlen. Erlangt erst die Kontrolle.

8:31 Uhr: Zahl der Verletzten steigt auf 48

Derzeit werden 48 Verletzte in Krankenhäusern der britischen Hauptstadt behandelt. Weitere Opfer seien schon vor Ort versorgt worden, teilte der Rettungsdienst am Sonntag auf Twitter mit.

8:20 Uhr: Bundesregierung: "Wir stehen zusammen gegen den Terror"

Regierungssprecher Steffen Seibert hat auf dem Kurznachrichtendienst Twitter eine Mitteilung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) veröffentlicht. "Ich denke in diesen Stunden in Anteilnahme und Solidarität an unsere britischen Freunde und alle Menschen in London. Meine Gedanken sind bei den Opfern des Anschlags und ihren Familien."

Merkel bekräftigte auch ihre Entschlossenheit im Kampf gegen den Terrorismus: "Im Kampf gegen jede Form von Terrorismus stehen wir fest und entschlossen an der Seite Großbritanniens."

6:34 Uhr: Attentäter stach Polizist ins Gesicht

Bei der Terrorattacke in London ist auch ein Polizist schwer verletzt worden. Ein der Attentäter habe ihn mit einem Messer ins Gesicht gestochen, berichtete die britische Nachrichtenagentur PA am Sonntag.

Der für den Schienenverkehr zuständige Polizist sei nach Hilferufen zum Tatort geeilt. Er habe auch Verletzungen am Bein erlitten. Sein Zustand soll aber nicht lebensbedrohlich sein.

5:41 Uhr: Mehr Polizei in London in den kommenden Tagen

Die Londoner Polizei wird als Reaktion auf die Terrorattacken ihre Präsenz in der britischen Hauptstadt in den nächsten Tagen verstärken. Das sagte Großbritanniens Anti-Terror-Chef Mark Rowley am frühen Sonntagmorgen in London.

Der britische Muslimenverband MAB hat die Terrorattacken in London verurteilt. "Als Mitglieder der Britischen Gesellschaft müssen wir weiterhin alle Terrorakte verurteilen", sagte der MAB-Vorsitzende Dr Omer El-Hamdoonin am Sonntagmorgen. "Wir dürfen diesen Kriminellen nicht erlauben, Hass und Angst zu verbreiten. Wir müssen ihre Versuche vereiteln, uns zu spalten."

5:39 Uhr: Polizei geht von drei Attentätern aus

Die Polizei in London geht derzeit von nur drei Tatverdächtigen aus. Man müsse aber noch weitere Ermittlungen durchführen, um dies mit hundertprozentiger Sicherheit sagen zu können, sagte Großbritanniens Anti-Terror-Chef Mark Rowley am Sonntag.

Drei Terroristen waren nach den Attacken in der Nacht zum Sonntag erschossen worden.

5:36 Uhr: Trump bietet London Hilfe an - und wirbt für Einreiseverbot

US-Präsident Donald Trump hat die Terrorattacken in London scharf verurteilt und der britischen Premierministerin Theresa May telefonisch sein Beileid ausgedrückt.

Schon zuvor hatte Trump via Twitter die Unterstützung seines Landes zugesagt. "Was auch immer die Vereinigten Staaten tun können, um in London und im Vereinigten Königreich zu helfen, wir werden da sein - WIR SIND BEI EUCH", schrieb Trump.

Schon kurz nach dem Anschlag bekräftigte Trump auch seine Forderung nach seinem Einreiseverbot für Muslime: "Die Gerichte müssen uns unsere Rechte wiedergeben. Wir brauchen das Einreiseverbot!"

3:21 Uhr: Bürgermeister von London: "Gezielte und feige Attacke"

Londons Bürgermeister Sadiq Khan hat die Terrorangriffe als "gezielte und feige Attacke" auf unschuldige Londoner und Besucher bezeichnet. Er verurteile die Angriffe auf das Schärfste, schrieb Khan in der Nacht zu Sonntag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Es gebe keine Rechtfertigung für die "barbarischen" Attacken. Khan rief alle Menschen in London auf, wachsam zu bleiben.

2:30 Uhr: Medien berichten von Explosionen

Reporter verschiedener britischer Medien berichten in der Nähe der London Brigde von Geräuschen, die Explosionen ähnelten. Vermutlich handelt es sich dabei um kontrollierte Sprengungen von verdächtigen Gegenständen der Polizei.

1:53 Uhr: Zwei Vorfälle Terror, dritter sei kein Anschlag

Die Attacken auf der London Bridge und im Borough Market wurden von der Londoner Polizei als Terror eingestuft. Ein dritter Vorfall im Stadtteil Vauxhall hat den neuesten Informationen nach nichts mit dem Terrorakt zu tun. Es handele sich demnach um eine "einfache" Messerstecherei.

