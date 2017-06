Anschlag in britischer Hauptstadt: Transporter fährt auf London Bridge in Menschenmenge

Auf der London Bridge in der britischen Hauptstadt soll ein Kleintransporter in eine Menschenmenge gefahren sein. Das bestätigte die Polizei, nachdem mehrere Augenzeugen von dem Vorfall berichtet hatten. Die Polizei behandelt den Vorfall als Terroranschlag, berichten Medien mit Verweis auf Sicherheitskreise.

Rund 20 Menschen sollen von dem Fahrzeug erfasst worden sein, berichtet der britische "Telegraph". Es soll mehr als einen Todesfall geben.

Our reporters heading home on #LondonBridge saw several pedestrians mown down as van weaved across road

Unbestätigten Berichten zufolge soll es sich aber um einen gezielten Angriff handeln, drei Täter sollen aus dem Wagen ausgestiegen und mit Messern auf Fußgänger losgegangen sein. Auch Schüsse sollen gefallen sein, berichten die "Sun" und Sky News.

Die Polizei bestätigte gegenüber der HuffPost UK, dass drei möglicherweise bewaffnete Personen auf der Flucht seien. Schwer bewaffnete Polizisten sind derzeit am Ort des Geschehens.

BREAKING: UK police searching for three suspects who may be armed after 'major incident' on London Bridge - BBC https://t.co/a3idTerdgi pic.twitter.com/x3tOfNMqeq

Ein Reporter des britischen Magazins "Spectator" postete bei Twitter ein Bild vom Tatort und spricht von "mehreren verletzten Fußgängern".

This was scene as we left London Bridge. pic.twitter.com/4h0PxP3xL0

Die Brücke soll in beide Richtungen abgesperrt worden sein, berichtet "Bloomberg".

Auch am Borough Market, in der Nähe der London Bridge, gibt es einen Großeinsatz der Polizei, teilte die Behörde mit. Dort soll sich eine Messerattacke ereignet haben, Schüsse fielen, wie die Polizei bestätigte.

Officers have then responded to reports of stabbings in #BoroughMarket. Armed officers responded and shots have been fired. 2/3

