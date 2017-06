Lea Michele betört im körperbetonten Kleid in Beverly Hills

Was für eine Wahnsinns-Figur! Bei der Verleihung der "Inspiration Awards" in Beverly Hills am Freitagabend setzte Schauspielerin Lea Michele (30, "Glee") ihren durchtrainierten Body mit einem hautengen, hochgeschlossenen Kleid eindrucksvoll in Szene. Das wadenlange graue Dress war mit weißen floralen Mustern versehen und hatte lange Ärmel. Für zusätzlichen Sexappeal sorgten aufregende Cut-Outs im Taillenbereich.

Zum Hingucker-Kleid kombinierte Michele weiße offene Sandalen, die perfekt mit ihrem weißen Nagellack auf Händen und Füßen harmonierten. Der "Glee"-Star verzichtete auf eine Tasche und trug filigranen Schmuck in Form von mehreren Ringen und würfelförmigen Ohrsteckern. Zu ihren offen gestylten Haaren trug die 30-Jährige ein Make-up im Nude-Look: Die betonten Augenbrauen und ihr frischer Teint standen im Fokus, während Augen und Lippen nur dezent geschminkt waren.

Ihnen gefällt das Kleid von Lea Michele? Dann können Sie hier ein ähnliches günstig nachshoppen