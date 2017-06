Kendall und Kylie Jenner bauen ihre Modelinie weiter aus

Kendall (21) und Kylie Jenner (19) bauen ihr eigene Modelinie "Kendall + Kylie" weiter aus: Neben Kleidung, Handtaschen und Schuhe können modeaffine Fans der beiden Reality-Stars ab sofort auch Sonnenbrillen shoppen. Die Kollektion umfasst 14 Modelle, darunter zum Beispiel die stylischen "Jules" Aviators oder mehrere Brillen in Cateye-Form. Einige Exemplare sind mit einem Rahmen in Marmor-Optik ausgestattet.

Stylisch wie Kendall und Kylie: Diese Sandalen stammen aus der Kollektion der It-Schwestern

Das Besondere: Jedes Modell gibt es in mehreren Ausführungen, sodass man zwischen verschiedenfarbigen Gläsern und Rahmen wählen kann. Die Brille "Mercy" gibt es beispielsweise in fünf verschiedenen Varianten. "Ich liebe die geometrischen Designs und die unerwarteten Farbkombinationen, die wir ausgesucht haben", erklärte Kendall in einem Statement. Ihre jüngere Schwester Kylie fügte hinzu: "Sonnenbrillen können einem Outfit wirklich das gewisse Etwas verleihen." Die Preisspanne der Kollektion liegt zwischen 95 und 208 Euro.