Juventus Turin - Real Madrid im Live-Stream: Champions-League-Finale online sehen, so geht's

Real Madrid will den Titel verteidigen, Juventus Turin will das Triple

Am Samstag findet das Finale der Champions League in Cardiff, im Fernsehen und im Live-Stream statt

Champions-League-Finale im Live-Stream: Das Gigantenduell zwischen Real Madird und Juventus Turin im englischen Cardiff soll ein Tag für die Fußball-Historie werden.

Mit Toni Kroos gegen Sami Khedira stehen sich zwei deutsche Weltmeister gegenüber. Cristiano Ronaldo fordert Gigi Buffon. Der beste Angriff stürmt gegen die beste Abwehr.

Am Samstag geht um "Geschichte" und "Träume": In einem Endspiel der Superlative wollen Kroos und Superstar Ronaldo eine goldene Generation von Real Madrid zur ersten erfolgreichen Titelverteidigung in der Champions League führen.

Khedira hofft mit Juventus Turin und Gianluigi Buffon auf den seit zwei Jahrzehnten ersehnten Königsklassen-Coup. "Wir brennen darauf, das Finale zu spielen. Es ist der letzte Schritt, um Geschichte zu schreiben", sagte Kroos, der mit dem FC Bayern im Jahr 2013 und mit Real vor einem Jahr schon den Henkelpott gewann.

Aber: Juve verlor vier seiner fünf Finals, Real eroberte in allen fünf Endspielen die begehrteste Trophäe im Vereinsfußball.

"Wir haben eine historische Gelegenheit. Das ist ein Ziel, das jeder Spieler von Real Madrid unbedingt erreichen will. Es ein Traum von uns", sagte Weltfußballer Ronaldo.

Mit seinem vierten Erfolg möchte der Portugiese vor 75.000 Zuschauern mit Lionel Messi & Co. gleichziehen.

Juventus Turin - Real Madrid im Live-Stream sehen, so geht's

Das Finale der Champions League wird am Samstag für deutsche Fußballfans von verschiedenen Sendern übertragen. So zeigt das ZDF das Duell zwischen Juve und Real ab 20.25 Uhr im Free-TV und im Internet.

→ Zum ZDF im Live-Stream (kostenlos)

Zudem ist der Pay-Sender Sky vor Ort. Auf Sport 1 zeigt der Anbieter das Spiel ab 20.00 Uhr für Abonnenten und Käufer eines zeitlich begrenzten Sky-Select-Tickets. Auf dem Portal Sky Go können Fußball-Fans das CL-Finale auch im Live-Stream sehen.

→ Champions League im Live-Stream von Sky Go sehen (kostenpflichtig)

Die besten Szenen des Champions-League-Abends können sich Interessierte übrigens nach Abpfiff auf Youtube anschauen. Sky stellt dort die Highlights der Champions-League-Spiele als Videos kostenlos zur Verfügung.

Mit dpa-Material.

