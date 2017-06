"Here We Go Again": Amanda Seyfried für "Mamma Mia! 2" bestätigt

Der Musicalfilm "Mamma Mia!" kommt zurück und mit ihm auch die damalige Hauptdarstellerin Amanda Seyfried (31). Wie unter anderem das Branchenportal "Deadline" berichtet, wird die Schauspielerin abermals in "Mamma Mia: Here We Go Again!" ihre Rolle der Sophie spielen. Die 31-Jährige hatte in dem Original von 2008 die Tochter von Meryl Streep (67) gespielt, in weiteren Rollen waren damals Colin Firth (56, "The King's Speech"), Pierce Brosnan (64, "James Bond: GoldenEye") und Stellan Skarsgård (65, "Fluch der Karibik 2") zu sehen.

In dem Sequel, das im Juli 2018 in den US-Kinos anlaufen soll, soll demnach neben einigen neuen Gesichtern ein Großteil des Originalcasts zu sehen sein. Außer Seyfried ist bislang aber noch keiner der anderen Darsteller offiziell bestätigt.

Hier können Sie "Mamma Mia!" auf DVD bestellen

ABBA macht die Musik

Regie geführt wird im zweiten Teil von "The Best Exotic Marigold Hotel"-Regisseur Ol Parker (48). Dieser ist auch für das Drehbuch verantwortlich. Im ersten Teil hatte Phyllida Lloyd (59) im Regiestuhl Platz genommen. In Sachen Soundtrack wird sich allerdings nicht viel ändern: Ebenso wie bei Teil 1 werden die ABBA-Stars Benny Andersson (70) und Björn Ulvaeus (72) wieder für die musikalische Untermalung verantwortlich sein.