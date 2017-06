"Wonder Woman"-Darstellerin Gal Gadot erhält Lob von prominenter Seite

Am Freitag startete das Actionabenteuer "Wonder Woman" in den US-Kinos. Hauptdarstellerin Gal Gadot (32, "Das Jerico Projekt"), die die Amazonenprinzessin Diana verkörpert, darf sich schon jetzt über ein riesiges Lob freuen: Und zwar von niemand geringerem als Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o (34)! Die konnte nämlich nach Verlassen des Kinos nicht anders, als "Wonder Woman" auf ihrem Instagram-Account in den höchsten Tönen zu loben.

"Ok Leute, ich habe gerade das Kino verlassen und ich weiß gewiss, dass die Götter es für angebracht gehalten haben, uns mit ,Wonder Woman' zu segnen", schrieb sie unter ein Foto des Filmplakats. Es sei ein lustiger und fesselnder Superhelden-Film, wie sie ihn zuvor noch nie gesehen habe. Auch für Gadots schauspielerische Leistung war Nyong'o voller Lob: "Gal Gadot wird dafür sorgen, dass ihr an der Leinwand klebt und gleichzeitig in den nächsten Kostüm-Shop rennen wollt."

Bestellen Sie hier "Triple 9" mit Gal Gadot