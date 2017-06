Drew Barrymore teilt Foto ihrer außergewöhnlichen Schmink-Session

Auch Hollywood-Stars sind ganz normale Menschen. Neuster Beweis: Drew Barrymore (42)! Die Schauspielerin teilte einen sympathischen Schnappschuss mit ihren 7,1 Millionen Followern, der sie in der U-Bahn zeigt. Besonders charmant: Die Leinwand-Schönheit frischt dabei, wie unzählige Frauen das Tag für Tag auch tun, ihr Make-up auf. Mithilfe der Spiegelung in der Scheibe versucht sie, Mascara aufzutragen.

Die 42-Jährige, die 2013 ihr eigenes Kosmetik-Label "Flower Beauty" gegründet hat, ist eben ein echter Profi. "Ich habe nicht viel Zeit, um mich an einem Schminktisch fertigzumachen. Wir alle machen doch unser Make-up eher unterwegs", sagte sie Anfang Februar in einem "Vogue"-Interview. Barrymore postete in der Vergangenheit übrigens auch schon Schnappschüsse, die sie beim Nägel-Lackieren in der U-Bahn zeigen.