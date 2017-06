Charlie Sheen hat eine neue Liebe

US-Schauspieler Charlie Sheen (51, "Anger Management") hat eine neue Freundin und will auch, dass die Welt das weiß. So stellte er sie bereitwillig vor, wie "Daily Mail" meldet: "Das ist meine Freundin." Gemeint ist die blonde "Jools", die ihn zur Geburtstagsfeier seiner inzwischen 12-jährige Tochter Lola aus der Ehe (2002-2006) mit Schauspielerin Denise Richards (46) in einem Restaurant in Santa Monica begleitete.

Wie alt besagte Jools ist, wie lange die beiden schon ein Paar sind und ob der Schauspieler vielleicht wieder heiraten möchte, ist nicht bekannt. Sollte es irgendwann soweit sein, wäre es immerhin schon seine vierte Ehe:

Die allererste Staffel von "Two and a Half Men" mit Charlie Sheen können Sie bei Amazon Prime sehen - hier geht's zum 30-Tage-Test

Von 1995 bis 1996 war er mit Model Donna Peele verheiratet. Dann folgte Richards, mit der er zwei Töchter bekam - Lolas ältere Schwester heißt Sam und ist 13 Jahre alt. Als er zum dritten Mal heiratete, war Brooke Mueller (39) die Glückliche. Die Ehe dauerte von 2008 bis 2011 und mündete in einen kapitalen Rosenkrieg. Das Positive daran sind wohl die Zwillinge Bob und Max Sheen (8). Außerdem hat Sheen noch eine dritte Tochter: Seine Erstgeborene, Cassandra Jade Estevez (32), stammt aus seiner Beziehung zu Jugendliebe Paula Profit.

Alles in allem ist die Nachricht, dass er wieder vergeben ist, wohl eine gute für den gebeutelten Serien-Star, der im Herbst 2015 in einer US-TV-Show öffentlich erklärte, sich 2011 mit dem HI-Virus angesteckt zu haben.