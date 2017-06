Wird Cros neues Album "fake you" sein bislang persönlichstes Werk?

Vor wenigen Tagen veröffentlichte Cro (27, "Melodie") via Facebook den Clip zu seinem neuen Song "Baum". Gerüchte, dass ein neues Album des Rappers im Anmarsch ist, wurden laut. Und genau das hat sich jetzt bewahrheitet. Am 8. September soll Cros drittes Album "fake you" erscheinen. Zusammen mit der Ankündigung veröffentlichte der Rapper mit der Pandamaske am Freitag auch die offizielle Single "Unendlichkeit", die ab sofort überall digital erhältlich ist. Anders als zu "Baum" gibt es zu diesem Track noch kein Video, doch lange müssen die Fans auch darauf wohl nicht mehr warten...

Denn die in "Baum" erzählte Geschichte findet in "Unendlichkeit" ihre Fortsetzung. Das lässt nicht nur der ähnlich klingende Sound der beiden Songs vermuten. "Baum" sei als Intro und Vorgeschichte zu "Unendlichkeit", dem Kern-Track des Albums, zu verstehen, heißt es in der Pressemitteilung seines Labels Chimperator. Es sei das bislang persönlichste Album des Rappers. Ob es allerdings so intim wird, dass Cro für die Fans seine Pandamaske abnimmt und endlich zum allerersten Mal sein Gesicht zeigt, bleibt abzuwarten...