Von diesen Promi-Hotspots träumen die Deutschen

Wo würden die Deutschen am liebsten Urlaub machen, wenn das Geld dabei keine Rolle spielt? Dieser Frage ist das Meinungsforschungsinstitut YouGov im Auftrag der SKL-Lotterie auf den Grund gegangen. Zwanzig Promi-Destinationen standen den mehr als tausend Befragten zur Auswahl, die meisten entschieden sich für den US-Bundesstaat Hawaii.

Fast die Hälfte (48 Prozent) würde es demnach auf die Inselkette im Pazifischen Ozean ziehen. Das hat natürlich gute Gründe: atemberaubende Natur, tropische Temperaturen und Traumstrände soweit das Auge reicht. Das hat sich auch in der Welt der Schönen und Reichen herumgesprochen. Stars wie Bar Rafaeli (31), Paris Hilton (36) oder Cameron Diaz (44) sind regelmäßig auf Maui, Molokai und Co. anzutreffen.

Flittern wie die Royals

Auf Platz zwei und drei landen zwei Eilande im Indischen Ozean. Die Vorzüge der Seychellen (37 Prozent) und von Mauritius (36 Prozent) liegen auf der Hand. Sie verkörpern mit ihren weißen Sandstränden unter Palmen wohl so ziemlich alles, was die meisten Deutschen mit dem Wort "Traumurlaub" verbinden. Nicht umsonst verbrachten Prinz William (34) und Herzogin Kate (35) auf den Seychellen ihre Flitterwochen. Und auch Promis wie Sophia Thomalla (27) und Michael Douglas (72) lassen es sich hier in der Sonne gut gehen.

Doch auch Miami Beach im US-Bundesstaat Florida (28 Prozent) oder das kleine Südsee-Atoll Bora Bora (27 Prozent) stehen bei den Befragten hoch im Kurs. Fehlt also nur noch das nötige Kleingeld, um sich den Wunsch vom Traumurlaub zu erfüllen. Wer keine Lust auf jahrelanges Sparen hat, dem könnte der Auftraggeber der Studie jetzt tatkräftig unter die Arme greifen. Die SKL-Lotterie spielt nämlich anlässlich ihres 70. Geburtstags in einer Jubiläumsziehung 70 Mal eine Million Euro an einem einzigen Tag aus. Von so viel Geld lassen sich bestimmt auch noch ein, zwei weitere Reise-Wünsche erfüllen...