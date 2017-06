Liam Paynes zwei Monate alter Sohn trägt Kleidung von Gucci

Wenn zwei Popstars eine Familie gründen, ist ihnen meist nichts zu teuer. Besonders Sänger Liam Payne (23, "Strip That Down") verwöhnt seinen Sohn, wo er nur kann. Wie er in einem Interview ganz ungeniert verriet, trägt der gerade einmal zwei Monate alte Bear sogar edelste Designerstücke: "Er hat schon kleine Babyklamotten von Gucci. Er wird total aufgedonnert." Hat da etwa auch Mama Cheryl Cole (33, "Call My Name") die Shopping-Finger im Spiel?

Außerdem sei der Sprössling auch schon mit den sündhaft teuren Yeezy-Sneakern von Kanye West ausgestattet - natürlich in der Mini-Version, zitiert "The Sun". Dabei wäre der kleine Bear bestimmt mit ganz normaler Säuglings-Kleidung genau so glücklich.

