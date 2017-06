Pink fährt so zum Kindergarten: Die Reaktion ihrer Tochter ist eindeutig

"Ich bin zum Kindergarten meiner Tochter gefahren, um ihr Knabbereien für ihren sechsten Geburtstag zu bringen. Es ist komisch, dass sie sich für mich schämt. Ist ja nicht so, als würde ich eine Menge seltsames, buntes Make-up tragen und so tun, als wäre ich ein Popstar. Kinder heutzutage..."

"Mama, du bist so peinlich!" - vor diesem Satz sind auch Superstars nicht gefeit. Wie Sängerin Pink (37, "Just Like Fire") in einem lustigen Instagram-Post erzählt, hat sie nun ihre Tochter Willow Sage an ihrem Geburtstag in eine besonders blamable Situation gebracht. Denn wie ihr Foto beweist, stattete sie ihrer Tochter im Kindergarten mit einem ganz besonders extravaganten Styling einen Besuch ab. Buntes Augen-Make-up und goldene Blumen im Haar mögen für den Popstar nichts Besonderes sein, ihre Tochter hat aber wohl doch den normalen Mama-Look lieber...

Headed to my kids kindergarten class to bring rice crispy treats for her sixth birthday. It's weird that she's embarrassed by me. Not like I wear a lot of bizarre colorful fun make up or anything like I'm pretending to be a popstar. Kids these days Ein Beitrag geteilt von P!NK (@pink) am 1. Jun 2017 um 14:13 Uhr

