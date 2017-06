J.K. Rowling feiert das Titelblatt des "Berliner Kuriers" - und kommentiert Trumps Klima-Rückzug damit perfekt

Wieder macht US-Präsident Donald Trump mit einer umstrittenen Entscheidung Schlagzeilen, wieder kommentiert die britische Schriftstellerin J.K. Rowling bitterböse.

Am Donnerstag hat Trump verkündet, die USA werden sich aus dem Pariser Klimaabkommen zurückziehen. Rowling teilte als Kommentar zu diesem radikalen Schritt das Titelblatt des "Berliner Kuriers" und schrieb dazu: "Im Moment gefällt mir die deutsche Presse sehr. 'Erde an Trump'..."

Very much enjoying the German press at the moment. "Earth to Trump..." pic.twitter.com/sPqkUPYVlw

— J.K. Rowling (@jk_rowling) 2. Juni 2017