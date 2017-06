Bizarre Wutrede gegen Muslime: So reagiert der "Rock am Ring"-Chef auf den Abbruch

"Ich kann nur sagen: Richten Sie ihre Fragen an den Innenminister. Richten Sie die Fragen an die Polizei", sagt Rock am Ring-Festivalleiter Marek Lieberberg. Der, der jetzt auf einer Pressekonferenz eigentlich die Fragen der Journalisten beantworten sollte, weicht aus.

Kurz zuvor ist das Festival Rock am Ring wegen einer bestehenden Terrorgefahr von der Polizei abgebrochen worden.

Und es wird noch wirrer bei Lieberberg: "Sie können Bombenhunde hierherschicken. Sie haben zwölfhundert Beamte vor Ort. Ich denke, wenn das nicht ausreicht, um ein Gelände für sicher zu erklären, dann frage ich mich: Warum hat ein Fußballspiel von Borussia-Dortmund am Folgetag bei den Verdachtsmomenten stattfinden können."

Die Rede seht ihr in diesem Video:

Lieberberg redet sich in Rage: "Warum sind wir die Prügelknaben für die Situation?"

Und dann kommen Worte, die in den nächsten Stunden noch für Diskussionen sorgen werden: Jetzt müsse Schluss sein mit "This is not my Islam and this is not my Shit".

Wo sind die Demonstrationen?

Jetzt wolle er endlich einmal Demonstrationen sehen, die sich gegen islamistische Gewalttäter richten. "Ich habe bis jetzt noch keine Moslems gesehen, die zu Zehntausenden auf die Straße gegangen sind und gesagt haben: Was macht ihr da eigentlich?"

"Wir zahlen für den Skandal um Amri"

"Wir zahlen für den Skandal um Amri, das sag ich Ihnen hier an dieser Stelle". Gemeint ist Anis Ben Othman Amri, der vergangenen Dezember einen Weihnachtsmarkt in Berlin angriff.

Überraschend bekommt Lieberberg Applaus von den anwesenden Journalisten.

Wenig begeistert über die Tirade Lieberbergs zeigten sich aber einige Nutzer in den sozialen Medien. Dieser Nutzer etwa schrieb auf Twitter:

Die PK des Festivalveranstalters ist wohl gerade auch so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Die Nerven liegen recht blank... #RAR2017 — Philipp Kurowski (@PhiKuro) 2. Juni 2017

Dieser Nutzerin wurde es beim Zuschauen der Pressekonferenz schon fast übel:

Eine Minute von der #Lieberberg PK gesehen und muss mich glaub ich übergeben 😐 — Conney (@amortentia_) 2. Juni 2017

Der Konzertveranstalter ist seit Jahrzehnten im Geschäft. Seit über 30 Jahren organisiert er das Rock am Ring-Festival. Bereits im Vorjahr musste die Veranstaltung vorzeitig abgebrochen werden.

Damals gab es über dem Gelände heftige Gewitter, 71 Besucher wurden bei Blitzeinschlägen verletzt.

Die Behörden schritten ein und setzen den Konzerten ein Ende.

Danach attackierte Lieberberg die Behörden für ihren Entscheid, den er für falsch hielt. "Es hat schon eher an Fahnenflucht erinnert, als sich die Fans ihre Wege über die Felder bahnten und ihr Hab und Gut zurückließen", sagte er damals der Zeitung "Tierischer Volksfreund". Eine "Sternstunde der verantwortlichen Behörden" sei das mit Sicherheit nicht gewesen.

Schutz im Auto vor dem Gewitter

Seine Idee damals: Statt eines Abbruchs hätten die Besucher gewarnt werden sollen, so dass sie für einige Zeit in ihren Autos hätten Schutz suchen können.

Wäre es nach Lieberberg gegangen, hätte man das Festival nach Abzug der Gewitterwolken dann weiterführen können. "Die Behördenvertreter haben sich aber nicht darauf eingelassen und stoisch auf ihre Sichtweise verwiesen".