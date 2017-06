Es sieht aus wie ein hübsches Portraitfoto - doch wartet, bis ihr seht, was dahinter steckt

Das Internet steckt doch immer wieder voller neuer Überraschungen. Insbesondere beim Thema Fotografie meint man, schon alles gesehen zu haben.

Was Instagram nicht möglich machen kann, lösen die unzähligen Bearbeitungsprogramme, die gleichermaßen Fotografen und Hobby-Knipser verwenden.

Was nicht passt, wird passend gemacht

Makellosigkeit und Heile-Welt-Attitüde sind eben inzwischen wichtiger als die harte Realität von Schwangerschaftsstreifen, Falten und all dem, was die Natur sonst noch so zu bieten hat.

Frei nach dem Motto "Was nicht passt, wird passend gemacht" greifen viele Fotografen daher auf kreative Tricks zurück, die perfekte Stimmung auf den Bildschirm zu heucheln.

Da kann dann schon mal der heimische Baggersee zum Inselparadies und der Grünstreifen einer vielbefahren Straße zum Zauberwald werden. Wie gut das funktionieren kann, zeigt dieses hübsche Portrait einer jungen Frau, das auf dem Portal "Reddit" hochgeladen wurde:

Tja, die Wahrheit kann manchmal weh tun. Und vielleicht ist es mitunter besser nicht zu wissen, unter welchen Umständen das Foto wirklich entstanden ist.

Eines muss man dem kreativen Fotografen aber lassen: Das Foto ist trotzdem ganz schön geworden.

(lk)