Noel Gallagher: "Das hätte meine Katze in rund zehn Minuten geschrieben!"

"Das hätte meine Katze in rund zehn Minuten geschrieben!"

Noel Gallagher (50, "Wonderwall") gefällt die Popmusik von heute gar nicht - und daraus macht er keinen Hehl. Wie "Daily Mail" berichtet, schoss er in einem Interview mit dem Radiosender "Absolute Radio" gewaltig gegen einige Musiker-Kollegen. Besonders die Musik von Harry Styles (23), der gerade mit seinem ersten Soloalbum große Erfolge feiert, bekam sein Fett weg: "Leute in meinem Alter haben sich gehen lassen, sind dick, glatzköpfige Idioten mit verblassten Tattoos. Sie sitzen in ihrer Garage und schreiben Mist wie 'Sign of the Times' für Harry Styles."

Wer nicht Noel Gallaghers Meinung ist, kann hier Harry Styles' neues Album bestellen oder downloaden