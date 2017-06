"Mord im Orient-Express": Das ist der Trailer zum Klassiker-Remake

Ein Meisterdetektiv, eine Leiche und jede Menge Verdächtige: Agatha Christies berühmtes Buch "Mord im Orient-Express" wurde in der Vergangenheit schon viermal verfilmt. Allerdings noch nie mit einem derartigen Star-Aufgebot, wie beim anstehenden fünften Anlauf. Das beweist nun der erste Trailer zur berühmten Kriminalgeschichte in neuem Gewand, in dem neben Johnny Depp (53) auch "Star Wars"-Newcomerin Daisy Ridley (25), Michelle Pfeifer (59), Penélope Cruz (43), Willem Dafoe (61) und Jundy Dench (82) mitspielen.

Die Version aus dem Jahr 1974 von "Mord im Orient-Express", unter anderem mit Sean Connery, können Sie hier bestellen

Für den Part der Hauptfigur, des belgischen Ermittlers Hercule Poirot, hat sich Regisseur Kenneth Branagh unterdessen kurzerhand selbst gecastet. Er wird im Laufe des Films dank seines genialen Geistes zur Schlussfolgerung kommen dürfen, dass hinter jedem der Reisenden weit mehr steckt, als es zunächst den Anschein hat. In Deutschland wird das Remake am 23. November diesen Jahres in die Kinos kommen.