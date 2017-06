Mit nur einem Satz bringt Michael Moore das ganze Problem der USA auf den Punkt

Der Filmemacher Michael Moore greift Donald Trump auf Twitter an

Moore zeigt in wenigen Worten, wohin die USA steuern

"America First" wird zum Symbol für Isolationismus und Egoismus

"Amerika zuerst! Die Welt zuletzt!" Michael Moore gelingt es auf Twitter, in nur vier Wörtern zusammenzufassen, was diesen Donnerstag geschehen ist. Donald Trump hatte am Nachmittag (Ortszeit) angekündigt, die USA werde aus dem Pariser Klima-Abkommen aussteigen.

Moore, kritischer Dokumentarfilmemacher ("Bowling for Columbine", "Fahrenheit 9/11") mit Hang zu Verschwörungstheorien und erklärter Gegner Donald Trumps will zeigen: Der US-Präsident handelt isolationistisch, gar egoistisch, wenn er ein Vertrag künden will, den fast alle Länder dieser Welt unterschrieben haben.

Der Rüpel gegen den Rest der Welt

"America First!", lautet die Devise. Trump macht das durch sein brüskes, rüpelhaftes Auftreten immer wieder klar. Sein Vorgänger Barack Obama versuchte noch, wieder mehr auf internationale Kooperation und Völkerverständigung zu setzen.

Dass man bei Verträgen wie dem Pariser Abkommen mitmachte, war auch ein Zeichen aus Washington: Wir sind uns unserer Macht und unserer überragenden Rolle in der Welt bewusst. Wir wollen wieder mehr zusammen an gemeinsamen Zielen arbeiten. Und dabei auch kleinere, weniger vor Panzern und Raketen strotzende Staaten miteinbeziehen.

USA wurden zum Welt-Paria

Denn nach der Präsidentschaft von George W. Bush, der in Afghanistan und im Irak einmarschierte und mutmaßliche Terroristen ohne Anklage in Guantanamo einsperrte, war der Ruf der USA weltweit schwer angeschlagen.

Jetzt kommt der Richtungswechsel unter Trump: "America First! Earth Last!" Wir setzen durch, was uns passt. Wir brauchen keine Rücksicht zu nehmen. Auch wenn das später uns allen schadet.

Das ist nun das Motto beim Thema Klima. Aber auch der internationale Freihandel ist in Gefahr, denn selbst hier will Trump, dass die USA sich aus Verträgen und Abkommen zurückziehen.

Aufwachen vom "American Dream"

Die Strahlkraft der USA als Hort der Freiheit aber auch der freiwilligen Hilfe, des Altruismus, leuchtet wieder schwächer. Das erkennen auch viele im Land.

Michael Moore griff diese Stimmung auf, als er wenig später wieder auf Twitter ging und schrieb: "Mein Name ist Michael Moore. Ich bin Amerikaner. Und ich lebe in einem Schurkenstaat.

My name is Michael Moore. I am an American. And I live in a Rogue State. #ParisAccord — Michael Moore (@MMFlint) 1. Juni 2017

Das englische Wort "rogue" kann man auch mit "aggressiv" übersetzen. Beides beschreibt trefflich, wohin die USA derzeit steuern.