Mehr als 200 Übergriffe auf Muslime in den ersten drei Monaten des Jahres

Trauergäste vor dem Olympia-Einkaufszentrum in München nach dem Amoklauf 2016 | Michaela Rehle / Reuters

Im ersten Quartal 2017 hat es über 200 Übergriffe auf Muslime in Deutschland gegeben

Darunter waren Hetze, Drohbriefe, Nazi-Schmierereien und Angriffe auf der Straße

Die Linken-Politikerin Ulla Jelpke glaubt, dass die Dunkelziffer der Taten weit höher liegt

In den ersten drei Monaten des Jahres sind in Deutschland Muslime in mehr als 200 Fällen wegen ihrer Religion beleidigt und angegriffen worden oder wurden Opfer von Sachbeschädigung. Polizei und Verfassungsschutz erfassten im ersten Quartal Anzeigen zu 208 Straften mit islamfeindlichem Hintergrund.

Die Täter waren zumeist Rechtsextreme. Zwei Menschen wurden dabei – in Baden-Württemberg und in Hessen – verletzt. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken hervor, die der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vorliegt.

"Erfasste Straftaten nur die Spitze des Eisbergs"

Die innenpolitische Expertin der Linken, Ulla Jelpke, sprach von erschreckenden Zahlen. Jelpke sagte der "NOZ": "Ich gehe davon aus, dass die erfassten Straftaten nur die Spitze des Eisbergs sind." Denn die Betroffenen würden viele Beleidigungen und Übergriffe aus Angst gar nicht zur Anzeige bringen.

Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Ayman Mazyek, bestätigte diese Einschätzung und sagte der Zeitung: "Zig Beispiele gibt es jeden Tag."

Jelpke forderte, gegen die Täter hart vorzugehen, um zu verhindern, dass muslimische Jugendliche sich wegen schlechter Erfahrungen radikalisierten.

Hetze, Drohbriefe, Nazi-Schmierereien und Angriffe auf der Straße

Die Behörden haben diese Daten zu "islamfeindlichen Straftaten" erstmals ausgewertet, sodass es keine Vergleichszahlen gibt.



Zu den Vorfällen zählten etwa Hetze gegen Muslime oder muslimische Flüchtlinge im Netz (sogenannte Hasskommentare), Drohbriefe, Angriffe auf Kopftuch tragende Frauen oder muslimischen Männer auf der Straße, aber auch Sachbeschädigung und Nazi-Schmierereien an Häusern.



Unterdessen sind Angriffe auf Moscheen und auf sonstige islamische Einrichtungen wieder auf das Niveau von vor der Flüchtlingskrise 2015 gesunken. Laut Regierungsantwort wurden im ersten Quartal noch 15 solcher Anschläge, Schmierereien und Schändungen – etwa mit Schweineblut – registriert. Das ist deutlich weniger als im vierten Quartal 2016 mit 27 Angriffen und liegt auf dem Niveau von Anfang 2015.

Weniger islamfeindliche Kundgebungen

Der Rückgang zeigt sich auch deutlich bei den islamfeindlichen Kundgebungen, von denen es in den ersten drei Monaten des Jahres bundesweit noch 32 gab (Vorquartal: 39). Im ersten Vierteljahr 2016 waren es mit 80 Kundgebungen noch mehr als doppelt so viele gewesen.

Bei diesen Zahlen sind die Pegida-Aufmärsche in Sachsen übrigens nicht erfasst.

➨ Mehr zum Thema: Wie ist es nur möglich, dass die Deutschen wieder eine Religion hassen?

(ben)