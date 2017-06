Ellie Goulding kommt im Kleinen Schwarzen - diese Details machen ihr Kleid zum Hingucker

Glanzvoller Auftritt von Sängerin Ellie Goulding (30, "Love Me Like You Do")! Für die "End the Silence"-Charity-Gala in London wählte sie eine ganz besondere Version des berühmten "Kleinen Schwarzen". Das knielange Kleid mit Dreiviertel-Ärmeln war über und über mit feinen Pailletten und Perlen bestickt, was es elegant glitzern ließ. Eyecatcher war außerdem die Dekolleté-Partie, die aus feinem Tüll mit kleinen Punkten bestand und tiefe Einblicke gewährte. Dünne Tülleinsätze unter der Brust betonten die schlanke Taille der Sängerin zusätzlich.

Schwarze Plateau-Riemchenpumps ließen Gouldings Beine besonders lang wirken. Um ihr Glitzerkleid perfekt in Szene zu setzen, verzichtete sie auf auffällige Accessoires. Lediglich an den Ohren trug sie kleine, goldene Ohrringe. Ihre für sie typische blonde Mähne war in leichte Wellen gestylt und fiel im Seitenscheitel über die Schultern. Hellbrauner Lidschatten und schwarze Mascara ließen die braunen Augen der 30-Jährigen besonders strahlen.

Sie suchen ein kleines Schwarzes mit tollem Paillettenmuster? Hier werden Sie fündig