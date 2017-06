Das "Let's Dance"-Halbfinale findet am 2. Juni statt - auch im Live-Stream

Mai, Kirsch, Ofarim und Zarrella müssen am Freitag einen Tanz-Choreographie improvisieren

Im Video erklären wir euch, wie ihr RTL im Live-Stream sehen könnt

"Let's Dance" im Live-Stream sehen - das gilt auch für das Halbfinale am 2. Juni. Die Promis Vanessa Mai, Angelina Kirsch, Gil Ofarim und Giovanni Zarrella tanzen mit ihren Profi-Tanzpartnern am Freitagabend erstmals jeweils drei Tänze.

Zwei davon waren vorab bekannt und die Paare konnten ihre Choreographie trainieren. Den "Impro"-Tanz müssen die verbliebenen vier Duos in der Show entwickeln.

Welche Paare können mit ihrer Tanz-Show die Juroren Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge Gonzalez?

"Let's Dance" im Live-Stream

"Let's Dance" im Live-Stream

Das erfahren die Fans der Show "Let's Dance" am Freitag ab 20.15 Uhr im Fernsehen und auch im kostenpflichtigen Live-Stream des Senders.



Erfahrungsgemäß bietet der Sender die aktuellen Folgen von "Let's Dance" nach der Ausstrahlung auch in seiner Mediathek an. Dort könnt ihr die Folgen dann kostenlos online sehen.

Diese Tänze werdet ihr von den Stars sehen

Sängerin Vanessa Mai tanzt mit Profitänzer Christian Polanc einen Tango zu "Shout“ von Tears For Fears und eine Rumba zu Birdys "Skinny Love“.

Einen Paso Doble zu "Scott and Fran’s Paso Doble" von David Hirschfelder & The Bogo Pogo Orchestra zeigt Curvy Model Angelina Kirsch mit Profitänzer Massimo Sinató (36). Zudem tanzen sie noch eine Salsa - zu "La Bomba” von Ricky Martin.

Musiker Gil Ofarim hat mit Profitänzerin Ekaterina Leonova eine Rumba zu Seals "Love’s Divine" vorbereitet sowie einen Paso Doble zu "Espana Cani“ von Pascual Marquina Narro.

Moderator Giovanni Zarrella tanzt mit Marta Arndt (27) einen Paso Doble zu "The Puss Suite" von Henry Jackman und einen Quickstep zu "It Don’t Mean A Thing (If It Ain’t Got That Swing)” von Tony Bennett & Lady Gaga.

Alle Paare müssen zudem einen "Impro Dance" zeigen - dieser wird aber erst in der Show verkündet.