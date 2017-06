Kirsten Dunst will "Babys und chillen"

Die Schauspielkarriere von Kirsten Dunst (35, "Fargo") ist voll auf Kurs. Der Hollywood-Star will sich demnächst aber dennoch ganz anderen, ungewohnten Aufgaben widmen: Für Dunst steht nun die Familienplanung ganz oben auf der To-Do-Liste, wie sie jetzt der britischen Ausgabe des Magazins "Marie Claire" verraten hat. "Ich bin an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich sage, 'ich habe jetzt gearbeitet, seit ich drei bin.' Es ist Zeit, Kinder zu bekommen und zu chillen."

Völlig aus dem Blauen heraus kommt dieser Sinneswandel aber nicht. Entscheidend sei ihr Patenkind gewesen, erzählte Dunst, die Gerüchten zufolge seit einigen Monaten mit ihrem Freund Jesse Plemons (29, "Friday Night Lights") verlobt ist. "Ich war keine von diesen 'Ich brauche ein Baby'-Leuten, bis meine Patentochter geboren wurde", sagte die Schauspielerin. "Ich liebe sie so sehr. Diese Liebe ist so... man kann das nicht beschreiben, bis man ein Kind hat."

Ob bei Kirsten Dunst bereits Nachwuchs auf dem Weg ist, ist nicht bekannt. Offensichtlich ist, dass die 35-Jährige gerade eine eher emotionale Phase durchlebt: Beim Filmfest in Cannes ist Dunst sowohl beim wilden Knutschen mit ihrem Gatten in spe erwischt worden, als auch auf dem roten Teppich in Tränen ausgebrochen. Ein Sprecher erklärte laut "Metro" später, Dunst sei gerührt gewesen, mit Freundin Sofia Coppola aufzutreten - es habe sich um Freudentränen gehandelt.