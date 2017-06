Debbie Rowe fackelt Hütte einer Freundin ab

Wie erst jetzt bekannt wurde, hat Debbie Rowe (58) vor einer Woche versehentlich die Hütte einer Freundin in Vermont abgebrannt. Die Ex-Frau von Michael Jackson (1958-2009) und Mutter von zwei seiner drei Kinder - Paris Jackson (19) und Prince Michael Jackson, Jr. (20) - wollte sich dort eigentlich von ihrem kräftezehrenden Kampf gegen die Krebserkrankung erholen.

Wie "TMZ.com" weiter meldet, sei der Brand durch Renovierungsarbeiten entfacht worden, die Rowe und die Besitzerin an dem 1937 errichteten Gebäude verrichteten. Rowe hatte eine Pause eingelegt und war zum Haupthaus hinübergegangen, um zu stricken. Einen mit Leinöl, dessen Dämpfe leicht entflammbar sind, getränkten Lappen hatte sie in der Hütte zurückgelassen. Dass das Gebäude in Flammen aufging, habe sie wegen des Windes nicht gehört.

Die Freundin reagierte laut Bericht überaus verständnisvoll. Sie soll froh gewesen sein, dass Rowe nichts passiert war.