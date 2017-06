Katy Perry kommt für zwei Konzerte nach Deutschland - am 9. Juni beginnt der VVK

Wenn Katy Perry (32) am 9. Juni ihr neues Album "Witness" veröffentlicht, gibt es für deutsche Fans doppelten Grund zur Freude. Denn am gleichen Tag startet um 10 Uhr auch der Vorverkauf für ihre gleichnamige Tour. Der Pop-Star aus den USA kommt 2018 für zwei Konzerte mit seinen neuen Hits wie "Bon Appétit" und "Chained To The Rhythm" nach Deutschland.

Perry wird am 23. Mai 2018 in der Lanxess Arena in Köln spielen und am 6. Juni 2018 in der Berliner Mercedes-Benz Arena auftreten. Es ist die erste Tour der 32-Jährigen seit ihrer "Prismatic"-Welttournee 2014/15 in deren Rahmen sie über 150 Auftritte absolvierte. Das US-Magazin "Rolling Stone" bezeichnete Perrys Konzertreihe damals als "eine Show, die die Netzhaut zerstört und das Publikum wegbläst".

Hier können Sie Katy Perrys neues Album "Witness" vorbestellen