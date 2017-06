Justin Bieber ist beim Zahnarzt und seine Fans sind mit dabei - ob sie wollen oder nicht

Bieber kennen keinen Schmerz! So jedenfalls lässt es Justin Bieber (23, "Sorry") via Instagram aussehen. Auf seinem neuen Bild ist er zu Besuch beim Zahnarzt und lässt sich behandeln, während er lässig seine Finger zu Peace-Zeichen formt. Angst vor dem Zahnarzt sieht wirklich anders aus.

"Mir ist mein Zahn abgebrochen", kommentiert er in Großbuchstaben das Bild und postet später noch eine Nahaufnahme des kaputten Schneidezahns. Wie es zu dem kleinen Schönheitsfehler gekommen war, behält der Sänger allerdings für sich.