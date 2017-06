Helene Fischer erobert sich die Spitze der Charts zurück

Wer gedacht hatte, dass sich Schlagerstar Helene Fischer (32) mit nur einer Spitzenwoche in den Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, begnügen würde, lag gründlich daneben. Mit ihrem selbstbetitelten Album holt sie neuen Schwung und hebt Rammstein ("Rammstein: Paris") vom Thron. Die Rock-Giganten besetzen nun die sechste Stelle. Gemeinsam mit dem höchsten Neueinsteiger, dem zweitplatzierten Marteria ("Roswell"), stehen sie heute Abend bei Rock am Ring auf der Bühne.

Drei Kultbands teilen die Positionen drei bis fünf unter sich auf: Die Böhsen Onkelz überzeugen "Live in Dortmund II", Kraftwerk haben ihr epochales Gesamtwerk "3-D Der Katalog" im Gepäck, und die Beatles stellen anlässlich des 50-jährigen Jubiläums von "The Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" eine Super Deluxe Edition ihrer legendären Platte vor.

Zu den Top-Neulingen zählt auch "DSDS"-Gewinner Alphonso Williams (54). Sein Album "Mr. Bling Bling Classics", das Coverversionen bekannter Black-Music-Stücke aus den 60ern und 70ern enthält, startet auf Rang 15. Damit schneidet Williams schlechter als Vorjahressieger Prince Damien ("Glücksmomente", Platz drei), aber besser als 2015-Abräumer Severino Seeger ("Severino", Platz 19) ab.

Helene Fischer gibt auch in den Single-Charts Gas

Auch in den Single-Charts gibt Helene Fischer wieder mächtig Gas und verlagert ihr "Herzbeben" von der 25. an die achte Position. Das Podium setzt sich aus Luis Fonsi feat. Daddy Yankee ("Despacito"), Robin Schulz feat. James Blunt ("OK") und Alice Merton ("No Roots") zusammen.

Außerdem bringt Marteria acht Songs unter, unter anderem "Das Geld muss weg" (Platz 37) und "Aliens" (Platz 58). Bushido, der am kommenden Freitag sein neues Album "Black Friday" auf den Markt bringt, steigt mit "Papa" auf Platz 22 weiter nach oben als jeder andere Neueinsteiger.