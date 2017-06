Haarige Beine, Bärte und Sektgläschen: Eine Brasilianerin macht ihr ganz eigenes Hochzeits-Shooting

Die 24-jährige Brasilianerin Rebeca Brantes sollte bald heiraten und veranstaltete ihr ganz eigenes Hochzeits-Shooting.

"Die Idee kam mir eine Woche vor der Hochzeit", erzählte Rebeca. "Ich schaute mir diese 'Making Of'-Bilder von Bräuten mit ihrer Mädelsbande an, alle in Bademänteln, lachend, Champagner trinkend, und ich wurde ein wenig traurig, weil mir so etwas nicht möglich war."

Rebecas Brautjungfern sind etwas haarig

Da die junge Frau Technische Informatik studiert, besteht ihr Freundeskreis überwiegend aus Männern. Egal, dachte sich Rebeca, und kleidete ihre besten Kumpels in pinke Roben, ließ sie sich die Beine rasieren und trank Sekt mit ihnen.

Das Ergebnis lässt sich wirklich sehen und auch Rebeca ist zufrieden mit dem Ergebnis.

"Ich bin so glücklich mit den Fotos", freut sich die Brasilianerin. "Manchmal schaue ich sie an und fange wieder an wie verrückt zu lachen. Aber ich hätte nie gedacht, dass diese Fotos so verbreitet werden würden." Die Roben, verriet Rebeca, haben die Jungs gleich behalten.

